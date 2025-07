Neu bei den Wiener Linien: Busse, die mit Wasserstoff fahren

Extra-Stehzeiten und Infrastruktur im öffentlichen Raum zum Aufladen der Batterien sind für den Elektro-Wasserstoff-Bus (E-H2) nicht mehr notwendig. Er kann in der Nacht bequem befüllt werden. Mit voller Batterie fährt er auch in der kalten Jahreszeit, wenn die Heizung laufen muss, 250 Kilometer. Heißt es vom Hersteller und von den Wiener Linien.

Der Neue ist ein Italiener. Er heißt Hydron . Das Besondere an ihm: Sein Elektromotor bezieht die benötigte Energie aus einer Batterie und dazu aus einer Wasserstoff-Brennstoffzelle. Diese Technologie kommt erstmals in Wien zum Einsatz.

Schon ab September kann der Neue diese Angaben unter Beweis stellen, und zwar in der Innenstadt, als 2A vom Schwarzenberg- zum Schwedenplatz und als 3A vom Schottenring zum Stubentor.

In einer ersten Tranche wurden zehn Kombi-Busse angekauft. Die sollen zwölf reine Elektro-Busse ersetzen. Die E-Fahrzeuge wären seit 2012 in Betrieb und daher „heute nicht zu mehr hundert Prozent verlässlich“. Was man wahrscheinlich bei geplanten Verkaufsgesprächen so nicht unbedingt sagen sollte.

Billig in der Anschaffung ist der Hydron nicht. Auch das sagt Gudrun Senk. „Die neue Technologie bekommt man nicht zum Preis eines Diesel-Busses.“ Zwölf Millionen Euro für zehn Busse ist in der Tat eine Menge Geld.