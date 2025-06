Sommerfest im Nationalpark Wien: Natur hautnah erleben

Am Samstag, den 14. Juni (von 10 bis 18 Uhr), öffnet das Nationalparkhaus in Wien-Lobau seine Türen wieder für das Sommerfest . Besuchende haben dabei die Chance etwas über die Natur rund um die größte Metropole Österreichs zu lernen. Es handelt sich um ein Fest im Rahmen des Kinderaktiv-Programms der Stadt Wien. Der Eintritt ist kostenfrei .

Sowohl in Innenräumen als auch im Freien gibt es für Besuchende etwas zu erleben, denn das Fest findet bei jedem Wetter statt. Die Stadt Wien kündigt „zahlreiche“ interaktive Mitmachstationen, Kreativstationen und die Möglichkeit zum Basteln und Spielen an. Auch ein Gewinnspiel, Livemusik sowie Bio-Kulinarik soll es bei diesem Fest geben.

Das Fest setzt heuer die Wildtiere des Jahres 2025 in den Fokus. Dazu zählen unter anderem der Rotfuchs , die Krickente und der Moorfrosch . Damit will man auf die Bedrohung und den Schutz der Tiere hinweisen, heißt es seitens des Veranstalters.

In Google Maps öffnen

Der Veranstaltungsort - das Nationalparkhaus in Wien-Lobau – am Dechantweg 8 im 22. Wiener Gemeindebezirk ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar.

Nationalpark Donau-Auen

Bereits im Jahre 1973 begann man mit der Planung für einen Nationalpark Donau-March-Thaya-Auen. Seit der Nationalparkgründung im Jahr 1996 wird dieses Schutzgebiet bewahrt und immer ökologisch weiterentwickelt.

Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich der Nationalpark auch mit inzwischen rund 9.600 Hektar Größe in Niederösterreich und Wien zu einem der geschichtsträchtigsten Nationalparks in Österreich.

Eine Unzahl an Tierarten, aber auch Pflanzenarten sind im Nationalpark Donau-Auen vertreten. Für viele von diesen ist es ein Rückzugsort in der sich Tiere und Pflanzen vermehren können. Auch bei Menschen ist der Park beliebt: Geschätzte 2 Mio. Menschen besuchen jährlich den Nationalpark Donau-Auen, heißt es laut eigenen Angaben.