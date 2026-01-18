Wien

Nächtlicher Überfall in Wien: 24-Jähriger mit Messer bedroht und beraubt

Zwei Polizisten gehen nebeneinander.
Ein junger Mann wurde nachts in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit einem Messer bedroht und ausgeraubt, der Täter ist flüchtig.
18.01.26, 12:33

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In der Nacht zum Freitag wurde ein 24-jähriger Mann in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus Opfer eines Raubüberfalls. Der Vorfall ereignete sich gegen 23:30 Uhr in der Sechshauser Straße, als der junge Mann auf dem Nachhauseweg war. Ein unbekannter Mann soll ihn auf offener Straße bedroht haben.

Internationaler Goldbarren-Betrug: Polizei fasst Verdächtige nach 300.000-Euro-Coup

Bargeld geraubt und Jacke beschädigt

Der mutmaßliche Täter soll dem 24-Jährigen einen geringen Bargeldbetrag entrissen haben, bevor er vom Tatort flüchtete. Bei dem Vorfall wurde zudem die Jacke des Opfers beschädigt. Über die genaue Höhe des erbeuteten Geldbetrags machte die Polizei keine Angaben. 

Polizei sucht nach Hinweisen

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige bislang nicht gefasst werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. 

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Sechshauser Straße gemacht haben, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.

Mehr zum Thema

Blaulicht Rudolfsheim-Fünfhaus
kurier.at  | 

Kommentare