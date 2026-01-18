Nächtlicher Überfall in Wien: 24-Jähriger mit Messer bedroht und beraubt

In der Nacht zum Freitag wurde ein 24-jähriger Mann in Wien- Rudolfsheim-Fünfhaus Opfer eines Raubüberfalls. Der Vorfall ereignete sich gegen 23:30 Uhr in der Sechshauser Straße , als der junge Mann auf dem Nachhauseweg war. Ein unbekannter Mann soll ihn auf offener Straße bedroht haben.

Der mutmaßliche Täter soll dem 24-Jährigen einen geringen Bargeldbetrag entrissen haben, bevor er vom Tatort flüchtete. Bei dem Vorfall wurde zudem die Jacke des Opfers beschädigt. Über die genaue Höhe des erbeuteten Geldbetrags machte die Polizei keine Angaben.

Polizei sucht nach Hinweisen

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige bislang nicht gefasst werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Sechshauser Straße gemacht haben, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.