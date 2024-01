Nächste Terror-Anklage in Wien: 19-jähriger IS-Anhänger vor Gericht

Darüber hinaus umfasst die Anklage aber weitere Delikte, die mit Nachdruck belegen, dass der junge IS-Anhänger einen Hang zur Gewalt hat. Demnach betrat er am 29. Mai 2023 eine Bäckerei-Filiale mit einer Schreckschuss-Pistole und zielte damit auf einen Mann. In weiterer Folge feuerte er gemeinsam mit einem Mittäter mit der Schreckschuss-Pistole in Richtung von zwei Personen, wobei die eine ein Knalltrauma davontrug und die andere eine Schürfwunde am linken Unterarm sowie einen Tinnitus am linken Ohr erlitt.

