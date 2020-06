Nachbarschaftsstreit in Floridsdorf: Mann mit Flasche bedroht

Am Sonntagnachmittag musste die Polizei in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf einen Mann festnehmen: Der 33-Jährige wird von seinem Nachbarn beschuldigt, mit einer Glasflasche in der Hand bei ihm angeklopft zu haben. Dort soll er ihn mit dem Umbringen bedroht haben.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich geht dem Vorfall ein schon länger anhaltender Nachbarschaftsstreit voraus. Was der genaue Auslöser für die Drohung war, sei aber noch nicht geklärt.