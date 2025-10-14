Nachbarn in Wien erschossen: "Er hat Angst gehabt und geschossen"

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Dienstag erwartungsgemäß über jenen 50-Jährigen die U-Haft verhängt, der in der Nacht auf vergangenen Samstag in Wien-Donaustadt seinen Nachbarn erschossen haben soll.

Das teilte seine Verteidigerin Astrid Wagner der APA mit. Ihr Mandant bleibe bei der von ihm behaupteten Notwehr: "Er ist davon ausgegangen, dass er mit einem Messer angegriffen wird. Da hat er Angst gehabt und geschossen."

Das aus einem Revolver abgefeuerte Projektil - der 50-Jährige besaß die Waffe legal, er soll Sportschütze und mit dem Schusswaffengebrauch vertraut sein - drang dem 33-Jährigen in die Brust. Er hatte keine Überlebenschance. Musik raubte Bewohnern Schlaf Der Getötete hatte sich über die laute Musik beschwert, die zum wiederholten Male aus den Boxen des Hobby-DJ"s dröhnte und den anderen Hausbewohnern die Nachtruhe raubte. Der 33-Jährige dürfte mehrfach gegen die Tür des 50-Jährigen gepumpert haben, als dieser zunächst nicht auf dessen Klopfen reagierte. Schließlich ging die Tür doch auf, dann fiel ein Schuss.