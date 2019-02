Nach Überfall auf Orden: Schulbrüder schreiben Belohnung aus

Am 27. Dezember 2018 überfiel ein immer noch unbekannter Täter den Orden der De La Salle Schulbrüder in Floridsdorf. Durch die Kongregation der Brüder der Christlichen Schulen wurde für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Verurteilung der Täter führen, eine Belohnung in der Höhe von 15.000 Euro innerhalb der nächsten drei Monate ausgeschrieben.

Hinweise können beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310 33800 abgegeben werden.