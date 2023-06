Nach Überfall auf 19-Jährigen: Duo stellte sich der Wiener Polizei

Gegenüber der Polizei gaben die Verdächtigen an, dass sie zwar in der Wohnung gewesen seien, eine Waffe hätten sie jedoch nicht verwendet und auch geraubt hätten sie nichts. Bei den Hausdurchsuchungen an den Wohnadressen der Verdächtigen fand sich das Raubgut dann jedoch sehr wohl, die Tatwaffe fehlte aber.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide in eine Justizanstalt eingeliefert. Ein konkretes Motiv für ihre Taten ist bis dato nicht bekannt.