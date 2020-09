Nach Streit: Polizisten in Wien-Leopoldstadt verletzt

Drei Männer sind in der Nacht auf Samstag in Wien-Leopoldstadt aneinandergeraten. Als Polizisten eingriffen, attackierte ein 21-Jähriger die Beamten. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, der Aggressor festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag.

Warum das Trio gegen 2.30 Uhr in Streit geriet, blieb unklar. Als die Beamten gegen 2.30 Uhr in der Nordbahnstraße eintrafen, griff sie der Ungar an. Alle drei Involvierten verhielten sich laut Polizeisprecher Paul Eidenberger „erheblich unkooperativ, was die Aufklärung betrifft“.

