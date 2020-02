Nach SPÖ-Austritt der Bezirkschefin hoffen Grüne auf Platz 1

Dass Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery wenige Monate vor der Wien-Wahl aus der SPÖ austritt, sorgt für Hohn und Aufbruchstimmung bei anderen Parteien in Margareten. So machen sich nun etwa die Grünen Hoffnung auf Platz eins im Bezirk. Dass Schaefer-Wiery ihre Entscheidung mit SPÖ-internen Zerwürfnissen begründete und scharfe Kritik an ihren bisherigen Genossen übte, könne den Grünen in die Hände spielen, meint die stellvertretende Bezirksvorsteherin Nikola Furtenbach.

„Bei der Nationalratswahl 2019 waren wir klar vorne“, erinnert die Grüne. Da lag man mit 30,1 Prozent klar vor der SPÖ, die nur 26,7 Prozent erreichte. Bei der Bezirksvertretungswahl 2015 sah die Lage freilich anders aus: Damals gewannen die Sozialdemokraten in Margareten klar mit 38,8 Prozent – 16 Prozentpunkte vor den Grünen.