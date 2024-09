Nach Raub von Halsketten: Wiener Polizei sucht nach diesem Mann

Von Emma Rüdisser

Der Verdächtige dürfte beide Frauen in der Nähe ihrer Wohnhäuser abgepasst haben. Der erste Fall ereignete sich bereits am 19. August in Favoriten im Bereich der Inzersdorfer Straße. Eine 84-Jährige kehrte gerade vom Einkaufen nach Hause zurück, als ihr im Stiegenhaus plötzlich die Kette vom Hals gerissen wurde.