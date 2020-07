Nach Kritik: See-Pannendienst bootet Wiener Skipper aus

Das wollte M. so nicht stehen lassen. Darum habe er den Pannendienst „auf Facebook gebeten, diese Falschmeldung zu löschen bzw. zu relativieren, da bereits Mitte Mai absehbar war, dass Österreich die Reiserückkehr-Quarantäne über Pfingsten hinaus verlängern werde“. Was ja tatsächlich geschah.

„Meine Mitgliedschaft wurde wegen ,außergewöhnlichen Gründen’ dann nicht verlängert“, schildert M.

Als einziges Mitglied entfernt

In der Darstellung von Sea Help klingt das weniger diplomatisch. „Herr M. hat uns vorgeworfen, Falschinformationen zu streuen, schadenersatzrechtlich und auch strafrechtlich verantwortlich zu sein. Er hat wiederholt Stimmung gegen uns gemacht und unserer Reputation geschadet“, sagt Florian Dauser von der Rechtsabteilung des in Ebensee ansässigen Unternehmens. Darum habe man M.s Mitgliedschaft nicht mehr verlängert. Bei einer fünfstelligen Mitgliederanzahl sei dies ein Unikum.

Das kritisierte Posting verteidigt Dauser: Am 15. Mai habe man sich „dem aktuellen Stand entsprechend“ auf die „Rechtsvorschrift für Maßnahmen bei der Einreise aus Nachbarstaaten in der Fassung vom 15.5.2020“ berufen – und auch darauf hingewiesen, dass noch nicht abzusehen sei, ob eine Nachfolgeregelung in Kraft treten werde. „Das war eine Einschätzung“, sagt Dauser.

Aber war der zugespitzte Titel „Pfingsturlaub in Kroatien ohne anschließende Quarantäne möglich“ auf Facebook dann richtig?

„Er war nicht falsch“, so Dauser. Wortwörtlich zu nehmen, sei er aber nicht gewesen.