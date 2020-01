Nach KH Nord Sperre: Ärztekammer weist auf Zusatzangebot hin

Die Kinderstation im Krankenhaus Nord ist seit Mittwoch wegen Personalmangels vorübergehend bis 19. Jänner geschlossen. Angesichts dessen weist die Wiener Ärztekammer auf ein neues Service der Wiener niedergelassenen Kinderärzte hin. Seit einem Jahr haben an allen Wochenenden und Feiertagen zwischen zwei und vier Kassenordinationen von Fachärzten für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien geöffnet.

Diese stehen "selbstverständlich als grundsätzlich erste Anlaufstelle für besorgte Eltern mit ihren kranken Kindern immer zur Verfügung - und das auch am Wochenende und an Feiertagen", sagt Johannes Steinhart, Vizepräsident und Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte der Ärztekammer für Wien, in einer Aussendung.

Die Einteilung, welche Ordination wann geöffnet hat, wird vierteljährlich von der Ärztekammer erstellt und ist elektronisch unter www.aekwien.at/kinder abrufbar.