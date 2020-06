Nach Bim-Attacke: Verdächtiger in Psychiatrie

Nach der Attacke auf einen Straßenbahnfahrer am Joachimsthalerplatz in Wien-Ottakring Donnerstagmittag gestalten sich die Ermittlungen schwierig. Der Verdächtige, ein 39-jähriger Wiener, konnte bisher nicht von der Polizei einvernommen werden. „Der Mann befindet sich in psychiatrischer Behandlung. Seine Angaben sind nicht schlüssig“, sagt Polizei-Sprecherin Barbara Riehs.

Der 39-Jährige soll den Bimfahrer auf den Kopf geschlagen haben, als dieser ihn aufforderte, den Zug zu verlassen. Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen, es musste notoperiert werden. Sein Zustand ist stabil. Der Verdächtige flüchtete und fiel wenig später in der Dreyhausengasse in Penzing auf, als er Passanten belästigte. Er wurde festgenommen. Von der Tatwaffe fehlt jede Spur. Der Mann war bisher polizeilich nicht aufgefallen.