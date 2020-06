Nach Attacke auf Bim-Fahrer: Verdächtiger zufällig gefasst

Der 30-Jährige soll psychisch auffällig sein und wirre Angaben gemacht haben. Der Anfangsverdacht erhärtete sich in den Abendstunden: „Wir sind uns nun sicher, dass es sich um den Verdächtigen handelt“, erklärt Riehs. Ein beigezogener Amtsarzt musste am Abend entscheiden, ob der Mann haftfähig ist. Donnerstag Abend war noch unklar, ob er in Haft oder in eine psychiatrische Einrichtung kommt.

Der Übergriff geschah nur einen Tag, nachdem die zuständige Stadträtin Renate Brauner und die Wiener Linien ein Sicherheitsprogramm präsentiert hatten. Eine erhöhte Glaswand zum Schutz des Lenkers und Videoüberwachung sollen kommen. Heuer kam es immer wieder zu Übergriffen auf Öffi-Lenker.

Am Joachimsthalerplatz in Wien wurde erneut ein Öffi-Lenker attackiert: