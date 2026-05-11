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Wien

Muttertagsstreit eskaliert: Mann bedroht Ex-Partnerin mit Messer

35-Jähriger nach mutmaßlicher Bedrohung seiner Ex-Partnerin und deren Mutter mit Messer am Muttertag festgenommen.
11.05.2026, 20:08

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Zwei Polizeifahrzeuge stehen nachts mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer beleuchteten Straße.

Ein 35-jähriger Mann wurde am Sonntagnachmittag in Wien-Floridsdorf vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, seine Ex-Partnerin und deren Mutter mit einem Messer bedroht zu haben.

Zudem soll er seine ehemalige Lebensgefährtin geschlagen haben. Der mutmaßliche Vorfall ereignete sich am Muttertag gegen 14:30 Uhr in einer Wohnung im 21. Wiener Gemeindebezirk.

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Streit um Muttertagsgeschenk eskaliert

Laut Angaben des Tatverdächtigen soll dem Vorfall ein Streit um ein Muttertagsgeschenk vorausgegangen sein. Die Polizei verhängte gegen den österreichischen Staatsbürger ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Während des Polizeieinsatzes wurde in der Wohnung eine geringe Menge Cannabis gefunden, weshalb auch gegen die 35-jährige Ex-Partnerin Anzeige erstattet wurde. In weiterer Folge verweigerten alle Beteiligten die Aussage.

Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet

Besonders brisant: Während des mutmaßlichen Vorfalls befanden sich zwei Kinder der Frau in der Wohnung. Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe wurde daher umgehend informiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige des Tatverdächtigen auf freiem Fuß.

Blaulicht Wien Floridsdorf
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