Muttertagsstreit eskaliert: Mann bedroht Ex-Partnerin mit Messer

Ein 35-jähriger Mann wurde am Sonntagnachmittag in Wien-Floridsdorf vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, seine Ex-Partnerin und deren Mutter mit einem Messer bedroht zu haben.

Zudem soll er seine ehemalige Lebensgefährtin geschlagen haben. Der mutmaßliche Vorfall ereignete sich am Muttertag gegen 14:30 Uhr in einer Wohnung im 21. Wiener Gemeindebezirk.