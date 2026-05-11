Muttertagsstreit eskaliert: Mann bedroht Ex-Partnerin mit Messer
Ein 35-jähriger Mann wurde am Sonntagnachmittag in Wien-Floridsdorf vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, seine Ex-Partnerin und deren Mutter mit einem Messer bedroht zu haben.
Zudem soll er seine ehemalige Lebensgefährtin geschlagen haben. Der mutmaßliche Vorfall ereignete sich am Muttertag gegen 14:30 Uhr in einer Wohnung im 21. Wiener Gemeindebezirk.
Streit um Muttertagsgeschenk eskaliert
Laut Angaben des Tatverdächtigen soll dem Vorfall ein Streit um ein Muttertagsgeschenk vorausgegangen sein. Die Polizei verhängte gegen den österreichischen Staatsbürger ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Während des Polizeieinsatzes wurde in der Wohnung eine geringe Menge Cannabis gefunden, weshalb auch gegen die 35-jährige Ex-Partnerin Anzeige erstattet wurde. In weiterer Folge verweigerten alle Beteiligten die Aussage.
Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet
Besonders brisant: Während des mutmaßlichen Vorfalls befanden sich zwei Kinder der Frau in der Wohnung. Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe wurde daher umgehend informiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige des Tatverdächtigen auf freiem Fuß.
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