Mehrere Messerstiche erlitten: Jetzt will Opfer die Angeklagte heiraten

Der Vorfall ereignete sich am 7. Oktober 2024 in Wien-Simmering . Eine 29-jährige Frau, die drei Stichverletzungen aufweist, flüchtet sich über das Stiegenhaus zu einer Nachbarswohnung. Dann kollabiert sie.

Es ist ein doch eher ungewöhnlicher Mordversuchs-Prozess am Mittwoch im Landesgericht für Strafsachen in Wien . Zum einen ist eine Frau angeklagt , die ihre Lebensgefährtin lebensgefährlich mit einem Messer verletzt haben soll. Zum anderen schmiedet das Paar trotz allem Hochzeitspläne .

Im Krankenhaus erzählt das Opfer, es sei von einem Unbekannten auf der Straße angegriffen worden. Doch rasch stellt sich heraus: Bei der Tatwaffe handelte es sich um ein Küchenmesser - und das fanden die Ermittler in der Küche des Paares. Die 28-jährige Lebensgefährtin der Frau wurde in U-Haft genommen.

Fleisch geschnitten

Die Version, die die Angeklagte vor Gericht schildert, lautet wiederum anders: Nach einem Streit sei ihr die Partnerin in die Küche gefolgt. Zu dem Zeitpunkt habe sie gerade mit einem Messer Kalbfleisch für den Hund geschnitten. "Sie ist überraschend zu mir gekommen und hat mich umarmt und ganz fest umklammert", schildert die Angeklagte. "In dem Moment wollte ich mich nur befreien. Ich habe nicht begriffen, dass ich das Messer in der Hand gehabt habe."

Davon hält die Staatsanwältin wenig: "Das ist einfach nur lächerlich", stellt sie fest. "Das ist einfach eine Schutzbehauptung. Die Angeklagte sei ihrer Lebensgefährtin auch nicht ins Stiegenhaus gefolgt, um ihr zu helfen. "Sie säubert das Messer."