Nach Mordversuch im Juli 2009: Verdächtiger doch wieder enthaftet

Ein am vergangenen Donnerstag in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) im Zusammenhang mit einem 16 Jahre zurückliegenden Mordversuch in Wien festgenommener Georgier befindet sich wieder auf freiem Fuß.

Einem Antrag der Staatsanwaltschaft Wien auf Verhängung der U-Haft wurde nicht Folge gegeben, der 51-Jährige wurde vom Landesgericht für Strafsachen gegen gelindere Mittel enthaftet. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn Montagmittag auf APA-Anfrage mit.

Notoperation rettete Leben des Opfers Nach dem Mann war im Zusammenhang mit einer Schießerei, die sich am 31. Juli 2009 in der Staudiglgasse in Favoriten ereignet hatte, mit EU-weitem Haftbefehl gefahndet worden. Damals war es zwischen fünf Männern - vermutlich allesamt Georgier - zu einer zunächst tätlichen, in weiterer Folge bewaffneten Auseinandersetzung gekommen. Als ein damals 38-Jähriger ein Messer zückte und einen Kontrahenten bedrohte, wurde er niedergeschossen. Ein Projektil durchschlug seine Hüfte, der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Eine Notoperation rettete ihm das Leben. Nachdem er über den Berg war, gab der 38-Jährige in seiner polizeilichen Einvernahme an, er sei zufällig in die Auseinandersetzung geraten und kenne die anderen Beteiligten nicht.