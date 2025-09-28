Georgier 20 Jahre nach Haftbefehl in Oberösterreich geschnappt

Rund 20 Jahre nachdem ein Haftbefehl gegen einen heute 51-jährigen Georgier erlassen worden war, klickten dieser Tage in Oberösterreich die Handschellen. Der Mann wurde unter anderem wegen des Verdachtes des versuchten Mordes EU-weit gesucht, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Fahrzeugkontrolle

Eine Streife der Polizeiinspektion Leopoldschlag hatte den Lenker eines Fahrzeugs auf einem Parkplatz in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) kontrolliert.

Dabei stellte sich heraus, dass er sich unrechtmäßig in Österreich aufhielt, er wurde festgenommen. Weitere Recherchen ergaben, dass gegen den 51-Jährigen ein EU-Haftbefehl, unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes, bestand. Der 51-Jährige, der auch keinen gültigen Führerschein hatte, wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.