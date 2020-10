Mordversuch: DNA-Spuren führen zu mutmaßlichem Täter

Am 18. September soll im Hyblerpark in Wien-Simmering ein Streit um eine Zigarette in einem Mordversuch geendet haben: Das Opfer erlitt bei dem mit Alkohol befeuerten Streit im Suchtgiftmilieu mehrere Stichverletzungen.

Tatwaffe war Nagelschere

Die Polizei sicherte jedoch am Tatort DNA-Spuren des flüchtigen Verdächtigen - so konnte das Landeskriminalamt den Beschuldigten ausforschen. Es soll sich um einen 29-jährigen Österreicher handeln. Die WEGA nahm ihn am Dienstagmorgen in seiner Wohnung fest. Dort fanden die Beamten auch die mögliche Tatwaffe, eine Nagelschere.

Der Mann soll sich bei der Festnahme geständig gezeigt haben. Er befindet sich in einer Justizanstalt.

