Wiener erdrosselte Mitbewohner fast mit Halskette

Zu einem schweren Übergriff kam es am Mittwochnachmittag in einer Unterkunft für Wohnungslose in Wien-Leopoldstadt. Ein 33-jähriger Österreicher soll seinen 36-jährigen Mitbewohner erst gewürgt haben. Dann griff er zur Panzerhalskette des Opfers und erdrosselte den Mann beinahe.

Erst als dieser mit der flachen Hand auf den Boden klatschte, soll der 33-Jährige von ihm abgelassen haben.

