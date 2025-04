Mit Faust und Messer: 19-Jähriger griff Bekannten in Ottakring an

Ein 19-Jähriger soll seinen 22-jährigen Bekannten am Mittwochnachmittag in Wien-Ottakring mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend versucht haben, mit einem Messer auf ihn einzustechen.

Dieser konnte ausweichen und flüchten, wurde jedoch leicht verletzt, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der 19-Jährige wurde wenig später am Tatort bei der Thaliastraße festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Waffenverbot für Verdächtigen

Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei der Durchsuchung des 19-jährigen Rumänen wurde die mutmaßliche Tatwaffe - ein Springmesser - und eine kleine Menge Suchtgift (vermutlich Cannabis) vorgefunden und sichergestellt. Er wurde wegen Verdachts der versuchten absichtlichen schweren Körperverletzung sowie nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.