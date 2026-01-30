200 Euro Mindestsicherung weniger pro Monat: Familie in Not

Zu Beginn des Gesprächs in einem Café in der Brigittenau dankt Georg Komoly seinen Schwiegereltern: „Wenn ich – so wie heute – alleine unsere Wohnung verlasse, und sei es nur für eine Stunde, müssen sie für mich einspringen.“

Große Herausforderung

Georg Komoly, 48 Jahre alt, bis 2015 ein fleißiger und hoch motivierter Angestellter eines namhaften Elektronik-Konzerns, passt nicht in das gerne bemühte Klischee vom Mindestsicherungsbezieher in der sozialen Hängematte.

Seine Tochter Hannah kam vor bald 15 Jahren mit einer seltenen Stoffwechselerkrankung zur Welt, leidet heute auch an Autismus und einem Tourette-Syndrom.

„Es gibt Tage, da wechsle ich ihr zwölf Mal die Windel“, erzählt ein Vater, der seine Tochter über alles liebt und der auch von seiner Frau mit Respekt spricht: „Sie hat die Aufgabe, die wir bewältigen müssen, psychisch nicht ganz verkraftet.“ Weshalb sich der 48-jährige Wiener auch um sie sehr fürsorglich kümmert.

Georg Komoly beschwert sich nicht über sein Leben. Er sagt nur: „Ich würde gerne wieder arbeiten gehen. Ich war ein Verkäufer mit Leib und Seele. Aber es geht leider nicht. Ich werde rund um die Uhr, sieben Tage die Woche von meiner Familie gebraucht, von meiner Tochter auch in der Nacht.“ Da erhält Hannah regelmäßig Flüssigkeit und flüssige Nahrung von ihm.