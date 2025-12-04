Mieter überführt Einbrecher: Zwei Ungarn wurden festgenommen

Dank der Aufmerksamkeit eines Mieters konnte die Wiener Polizei am Dienstag zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappen. Der Bewohner eines Mehrparteienhauses im 21. Bezirk beobachtete über seine Videokamera, wie unbekannte Personen seine Wohnung durchsuchten, und alarmierte umgehend den Notruf. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf trafen kurz darauf am Tatort ein.

Fluchtversuch scheiterte

Als die Polizisten im Stiegenhaus eintrafen, kamen ihnen zwei verdächtige Männer entgegen, die beim Anblick der Beamten sofort durch den Innenhof zu flüchten versuchten. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß gelang es den Einsatzkräften, die beiden Tatverdächtigen im Alter von 51 und 55 Jahren anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Bei der Durchsuchung ihrer Rucksäcke und Sporttaschen wurden Einbruchswerkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut sichergestellt.