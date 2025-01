22-Jähriger in Wien durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt

In der Nähe des Bahnhofs Wien Meidling kam es Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung, an der etwa 20 Personen beteiligt waren.

Notfallmedizinische Versorgung im Schockraum

Während zahlreich Kräfte der Polizei eine Sofortfahndung in die Wege leiteten, wurde der Mann notfallmedizinisch versorgt und aufgrund einer lebensgefährlichen Verletzung in den Schockraum eines Spitals gebracht, berichtet die Polizei in einer Aussendung.