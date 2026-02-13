Messerstiche am Keplerplatz: Verdächtiger festgenommen
17-Jähriger bei Schwerpunktkontrolle erwischt.
Bei einer Schwerpunktkontrolle in Wien-Favoriten hat die Polizei einen 17-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, im Jänner einen 22-jährigen Bekannten am Keplerplatz in Wien mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben.
Der Tunesier war wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt überstellt, teilte die Polizei am Freitag mit.
