Nach Diebstahl in Meidling: Jugendlichen mit Spritze attackiert
In Wien-Meidling kam es am Donnerstag zu einem Vorfall in einer Drogerie, bei dem ein 44-jähriger Mann nach einem mutmaßlichen Diebstahl festgenommen wurde. Der Tatverdächtige soll mehrere Parfümflaschen entwendet und anschließend einen Ladendetektiv mit einer Injektionsspritze bedroht haben. Bei der Festnahme, die mit Hilfe von drei Jugendlichen erfolgte, wurde ein 16-Jähriger verletzt.
Bedrohung mit Injektionsspritze
Laut Polizeibericht bemerkte der Ladendetektiv am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr, wie ein Mann in der Drogerie mehrere Parfümflaschen in seine Jackentasche steckte und ohne zu bezahlen den Kassenbereich verließ. Als der Mitarbeiter den mutmaßlichen Dieb vor dem Geschäft ansprach, soll dieser eine Injektionsspritze hervorgeholt und damit in Richtung des Detektivs gestochen haben.
Drei Jugendliche, die den Vorfall beobachteten, eilten zur Hilfe und verfolgten gemeinsam mit dem Ladendetektiv den flüchtenden Mann. In der nahegelegenen Wilhelmstraße gelang es ihnen, den Verdächtigen zu Boden zu bringen. Während des darauffolgenden Gerangels soll der 44-Jährige einem der Jugendlichen mit seiner Spritze ins Bein gestochen haben.
Festnahme und weitere Ermittlungen
Beamte der Polizeiinspektion Preindlgasse nahmen den 44-jährigen russischen Staatsbürger vorläufig fest. Bei der Durchsuchung wurden das mutmaßliche Diebesgut sowie mehrere Spritzen sichergestellt. Der 16-jährige Helfer, der bei dem Vorfall verletzt wurde, musste zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.
Kommentare