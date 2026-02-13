Nach Diebstahl in Meidling: Jugendlichen mit Spritze attackiert

In Wien-Meidling kam es am Donnerstag zu einem Vorfall in einer Drogerie, bei dem ein 44-jähriger Mann nach einem mutmaßlichen Diebstahl festgenommen wurde. Der Tatverdächtige soll mehrere Parfümflaschen entwendet und anschließend einen Ladendetektiv mit einer Injektionsspritze bedroht haben. Bei der Festnahme, die mit Hilfe von drei Jugendlichen erfolgte, wurde ein 16-Jähriger verletzt.

Bedrohung mit Injektionsspritze

Laut Polizeibericht bemerkte der Ladendetektiv am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr, wie ein Mann in der Drogerie mehrere Parfümflaschen in seine Jackentasche steckte und ohne zu bezahlen den Kassenbereich verließ. Als der Mitarbeiter den mutmaßlichen Dieb vor dem Geschäft ansprach, soll dieser eine Injektionsspritze hervorgeholt und damit in Richtung des Detektivs gestochen haben.