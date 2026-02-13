Wiener Polizisten nach NS-Chats wieder im Dienst

Im November 2024 waren ein Wiener Polizist und eine Polizistin wegen der Verbreitung antisemitischer und nationalsozialistischer Chats suspendiert worden. Entdeckt worden sind die Nachrichten zufällig nach Ermittlungen in der rechtsextremen Szene. Die Polizistin wurde wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung angeklagt und Anfang Oktober zu einer unbedingten Geldstrafe von 2.160 Euro und einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Die Anklage gegen den Polizisten wurde eingestellt.

Beide sind laut einem ORF-Bericht mittlerweile wieder im Dienst.