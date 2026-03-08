Messerdrohung nach Spurwechsel ohne Blinken

Am Samstagabend kam es in Wien-Donaustadt zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Nach Angaben der Polizei eskalierte ein Streit nach einem Fahrmanöver derart, dass beide Männer leicht verletzt wurden. Der 56-jährige Fahrzeuglenker soll dem 29-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer gedroht haben.

Streit nach Spurwechsel eskaliert

Der Vorfall ereignete sich am 7. März gegen 20.20 Uhr. Der 56-jährige rumänische Staatsangehörige soll laut Polizeibericht ohne zu blinken einen Fahrstreifenwechsel durchgeführt haben, was zu einer Meinungsverschiedenheit mit einem 29-jährigen brasilianischen Autofahrer führte. Die Situation spitzte sich am Platz der Vereinten Nationen zu, wo beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Außerhalb der Fahrzeuge soll es Ermittlungen zufolge zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, bei denen beide Männer leicht verletzt wurden. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnten sie jedoch ab.