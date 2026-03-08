Messerdrohung im Schuhgeschäft: 38-Jähriger in Wien festgenommen

Ein Vorfall in einem Schuhgeschäft am Keplerplatz in Wien-Favoriten sorgte gestern für einen Polizeieinsatz. Ein 38-jähriger Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft soll eine Mitarbeiterin mit einem Küchenmesser bedroht haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des 7. März gegen 16:45 Uhr, als der Mann das Geschäft betrat.

Bedrohung nach Hilfeangebot

Nach Angaben der Polizei soll der Verdächtige ein Küchenmesser aus seiner Jackeninnentasche gezogen haben, als ihm eine 41-jährige Mitarbeiterin ihre Hilfe anbot. Die verschreckte Frau verständigte umgehend den Polizeinotruf. Die alarmierten Beamten konnten den mutmaßlichen Täter noch im Eingangsbereich des Geschäftes anhalten. Bei der anschließenden Personsdurchsuchung wurde ein Küchenmesser sichergestellt und der Mann vorläufig festgenommen.