Messerattacken auf ihre Partner: Zwei Frauen in Wien festgenommen

Zwei Frauen sind in Wien nach Messerattacken auf ihre Partner in der Nacht auf Freitag festgenommen worden. Beide Male gab es zunächst eine handgreifliche Auseinandersetzung, bei der auch die Frauen attackiert wurden. Die Männer wurden nicht lebensgefährlich verletzt in Krankenhäuser gebracht, berichtete die Polizei am Freitag. Beide Paare waren bereits wegen gegenseitiger Körperverletzung amtsbekannt, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt der APA.

Nun wird ermittelt, ob es sich bei den Messerattacken um Notwehr gehandelt hat. Bei beiden Paaren lagen jedenfalls bereits gegenseitige Anzeigen wegen Körperverletzung und auch Betretungsverbote vor.

Frau hatte 1,6 Promille

Donnerstagabend hörten Zeugen kurz nach 20 Uhr Hilferufe aus einer Wohnung in Alsergrund, sie verständigten die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling trafen in der Wohnung auf einen 40-jährigen Mann, der zwar ansprechbar war, jedoch mehrere oberflächliche Stichverletzungen im Hals und Kopfbereich aufwies. Die Ehefrau des Verletzten, eine 26-jährige Österreicherin, gestand, den Mann im Zuge eines Streits mit einem Messer attackiert zu haben. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Frau hatte bei ihrer Festnahme 1,6 Promille.