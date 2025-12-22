Wien

Messerattacke am Wiener Hauptbahnhof: Eine Person verletzt

ÖBB Streik Hauptbahnhof
Opfer und Täter dürften einander gekannt haben. Der Täter wurde rasch "gesichert", heißt es.
22.12.25, 15:44

Im Wiener Hauptbahnhof ist es am Montagnachmittag bei einer Auseinandersetzung von zwei Personen zu einer Messerattacke gekommen. Der Einsatz laufe noch, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger APA-Informationen.

Eskalation bei Kindergeburtstag in Wien: 7 Polizisten verletzt

Der Täter wurde rasch "gesichert", betonte er. Die Kontrahenten dürften einander gekannt haben, Gefahr für weitere Personen bestand daher nach ersten Erkenntnissen nicht. Die schwere der Verletzungen des Opfers war vorerst unklar.

