Messerattacke am Wiener Hauptbahnhof: Eine Person verletzt

Im Wiener Hauptbahnhof ist es am Montagnachmittag bei einer Auseinandersetzung von zwei Personen zu einer Messerattacke gekommen. Der Einsatz laufe noch, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger APA-Informationen.

Der Täter wurde rasch "gesichert", betonte er. Die Kontrahenten dürften einander gekannt haben, Gefahr für weitere Personen bestand daher nach ersten Erkenntnissen nicht. Die schwere der Verletzungen des Opfers war vorerst unklar.