Studentin soll Partnerin niedergestochen haben: "War im Wahn"

„Ich war nie gut genug“, hat eine 27-Jährige am Freitag am Wiener Landesgericht ihre Beziehung zu einer um drei Jahre jüngeren Frau beschrieben. „Sie hat nie zugegeben, dass sie auf blonde Frauen steht, dass sie die besser findet.“ Immer wieder kam es deshalb zu Streitereien und Eifersuchtsszenen, bis die brünette Studentin am 1. Mai 2023 ihre Partnerin mit zwei Messern attackiert und ihr unter anderem in die Brust gestochen haben soll. Nun hatte sie sich dafür vor Gericht zu verantworten.

Die Anklage lautete nicht auf versuchten Mord, obwohl die 27-jährige Verdächtige dem Opfer mit einem Brotmesser zunächst eine Schnittwunde am Knie zufügte und danach mit einem Fleischermesser einen Stich in die Brust versetzte. Der Stich habe sie zwar verletzt, sei aber „mit geringer Wucht“ ausgeführt worden, so dass die Klinge „in geringer Tiefe“ in den Körper der 23-Jährigen eindrang, begründete der Staatsanwalt, weshalb er der bisher Unbescholtenen absichtliche schwere Körperverletzung vorwarf.

Nicht der erste Zwischenfall

Die 27-Jährige wurde in dieser Sache nicht in U-Haft genommen, obwohl die Anklage auch vorangegangene mutmaßliche gefährliche Drohungen mit dem Umbringen und weitere Körperverletzungen - die Angeklagte hatte ihrer Lebensgefährtin offenbar ein Mal Stöckelschuhe, ein anderes Mal eine Metallflasche auf den Kopf geschlagen, was in beiden Fällen Platzwunden zur Folge hatte - umfasste.

Es wurde im Vorfeld auch kein psychiatrisches Gutachten zur Gefährlichkeit der nach Angaben ihrer eigenen Verteidigerin „rasend eifersüchtigen“ Frau eingeholt. Dabei erklärte die 27-Jährige in ihrer Beschuldigteneinvernahme nun einem Schöffensenat: „Ich war im Wahn.“ Sie habe „in der Zeit ein anderes Wirklichkeitsbild“ gehabt: „Das hatte ich früher öfter.“ Während ihre nunmehrige Ex-Partnerin nach der Messer-Attacke im Spital versorgt wurde, habe sie sich in einer psychiatrischen Krankenanstalt stationär aufnehmen lassen. Seither befinde sie sich in Therapie und nehme Medikamente, offenbarte die Angeklagte.