Messerattacke am Reumannplatz: Zwei Jugendliche verletzt

Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren sollen am Montagabend Opfer einer Messerattacke am Reumannplatz in Wien-Favoriten geworden sein. Laut Polizeibericht wurden die beiden Freunde gegen 19:10 Uhr von mehreren derzeit unbekannten Personen zunächst verbal und dann körperlich angegriffen. Als der 16-Jährige versuchte zu flüchten, soll einer der mutmaßlichen Täter ein Messer gezogen und ihn damit am Rücken verletzt haben.

Fahndung läuft

Der 16-jährige Jugendliche musste mit einer Rückenverletzung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein 15-jähriger Freund erlitt bei dem Vorfall eine Schnittwunde an der Hand, entfernte sich jedoch unbemerkt vom Tatort, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Die Hintergründe der Attacke sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet, um die mutmaßlichen Angreifer zu identifizieren. Zeugen, die den Vorfall am Reumannplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei zu wenden.