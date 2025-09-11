Messerattacke in Wien-Meidling: 25-Jährige in Lebensgefahr
In einer Wohnung in Wien-Meidling wurde am Mittwochmorgen eine 25-jährige Frau mit schweren Stichverletzungen aufgefunden. Die Frau schwebt in Lebensgefahr und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.
Ein gleichaltriger Mann wurde am Tatort festgenommen. Nachbarn hatten gegen 7:00 Uhr morgens Hilfeschreie gehört und umgehend den Polizeinotruf verständigt.
Schnelles Eingreifen nach Notruf
Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling eilten nach dem Notruf zur betreffenden Wohnung. Dort trafen sie auf einen 25-jährigen österreichischen Staatsbürger. Der Mann steht unter dringendem Verdacht, die gleichaltrige Frau mit einem Messer attackiert zu haben.
Die Einsatzkräfte fanden die schwer verletzte Frau in der Wohnung vor. Sie wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht. Laut Polizei besteht Lebensgefahr.
Ermittlungen laufen
Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Ein Küchenmesser, das als mutmaßliche Tatwaffe gilt, wurde von den Beamten sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.
Zu den Hintergründen der mutmaßlichen Tat und der Beziehung zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer machte die Polizei bislang keine Angaben.
bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at;
beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): www.aoef.at;
im Gewaltschutzzentrum Wien: 01-5853288, https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/
beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719
bei den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800-700-217
beim Polizei-Notruf: 133
sowie mit der App "Stiller Notruf", mit der man nahezu unbemerkt Hilfe rufen kann.
