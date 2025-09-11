Messerattacke in Wien-Meidling: 25-Jährige in Lebensgefahr

In einer Wohnung in Wien-Meidling wurde am Mittwochmorgen eine 25-jährige Frau mit schweren Stichverletzungen aufgefunden. Die Frau schwebt in Lebensgefahr und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Ein gleichaltriger Mann wurde am Tatort festgenommen. Nachbarn hatten gegen 7:00 Uhr morgens Hilfeschreie gehört und umgehend den Polizeinotruf verständigt.

Schnelles Eingreifen nach Notruf

Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling eilten nach dem Notruf zur betreffenden Wohnung. Dort trafen sie auf einen 25-jährigen österreichischen Staatsbürger. Der Mann steht unter dringendem Verdacht, die gleichaltrige Frau mit einem Messer attackiert zu haben.

Die Einsatzkräfte fanden die schwer verletzte Frau in der Wohnung vor. Sie wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht. Laut Polizei besteht Lebensgefahr.