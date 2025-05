Messerattacke auf 13-Jährige: Polizei fahndet nach Räubern in Donaustadt

Zwei 13-jährige Buben wurden am vergangenen Samstag Opfer eines mutmaßlichen Raubüberfalls in Wien-Donaustadt. Laut Polizeibericht sollen vier unbekannte Männer die Jugendlichen nach Verlassen der U-Bahn-Station "Donauinsel" mit einem Messer bedroht haben. Die Tatverdächtigen forderten demnach die Herausgabe von Wertgegenständen, durchsuchten die Opfer und entwendeten Bargeld sowie Kopfhörer. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung U-Bahn-Station. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Fahndung mit Lichtbildern

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten Lichtbilder der vier mutmaßlichen Täter sichern. Die Landespolizeidirektion Wien veröffentlicht diese nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der Verdächtigen. Der Vorfall ereignete sich am 29. März 2025 gegen 20:30 Uhr im Bereich der U-Bahn-Station Donauinsel.