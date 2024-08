Nach Messerangriff in Wien-Alsergrund: "Willi" dringend gesucht

Nach einem Streit zweier Männer im Sigmund-Freud-Park in Wien-Alsergrund, bei dem ein 53-Jähriger schwer verletzt worden ist, sucht die Polizei nun nach "Willi". In der Nacht auf den 30. Juli war der 53-Jährige in dem Park mit dem Unbekannten aneinander geraten, dabei prügelten die beiden aufeinander ein.

Letztlich zückte dieser ein Messer und versetzte seinem Kontrahenten mehrere Stiche in den Bauch, bevor er die Flucht ergriff.