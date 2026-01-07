Mehrmals Kopf gegen den Boden geschlagen: Frau in Wien schwer verletzt
Eine 33-Jährige ist am Dienstagvormittag im Toilettenbereich des Bahnhofs Wien-Floridsdorf von einem Bekannten mit den Fäusten niedergeschlagen und mehrmals mit dem Kopf gegen den Boden gestoßen worden.
Sie erlitt laut Polizei mehrere Rissquetschwunden, eine Gehirnerschütterung sowie eine Beschädigung an einem Backenzahn und wurde in ein Spital gebracht. Dem Täter war es um Substitutionsmittel der Frau gegangen, die er der Verletzten schließlich raubte. Er wurde festgenommen.
Als die Frau ihrem Bekannten ihre ärztlich verschriebenen Substitutionstabletten nicht aushändigen wollte, wurde der 28-Jährige aggressiv, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Nach dem Raub flüchtete er, wurde jedoch von Beamten vor seiner Wohnhausanlage in Wien-Donaustadt gefasst. Der festgenommene Österreicher wurde angezeigt.
