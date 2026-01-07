Mehrmals Kopf gegen den Boden geschlagen: Frau in Wien schwer verletzt

Eine 33-Jährige ist am Dienstagvormittag im Toilettenbereich des Bahnhofs Wien-Floridsdorf von einem Bekannten mit den Fäusten niedergeschlagen und mehrmals mit dem Kopf gegen den Boden gestoßen worden.

Sie erlitt laut Polizei mehrere Rissquetschwunden, eine Gehirnerschütterung sowie eine Beschädigung an einem Backenzahn und wurde in ein Spital gebracht. Dem Täter war es um Substitutionsmittel der Frau gegangen, die er der Verletzten schließlich raubte. Er wurde festgenommen.