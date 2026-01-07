Brand in Floridsdorf: Feuerwehr findet tote Frau in Wohnung

Es war am Dreikönigstag, kurz nach 16 Uhr, als die Berufsfeuerwehr Wien in der Wohnhausanlage in der Skraupstraße in Floridsdorf eintraf. Dichter schwarzer Rauch schlug den Einsatzkräften aus der Wohnung im 2. Stock des mehrstöckigen Wohnhauses entgegen.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Feuerwehr alarmiert, weil er Brandgeruch wahrgenommen hatte. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte den Brand mittels einer Löschleitung über das Stiegenhaus rasch wieder in den Griff bekommen.

In der völlig verrauchten Wohnung machten die Einsatzkräfte dann allerdings die tragische Entdeckung: Darin lag eine tote Frau. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um die 86-jährige Bewohnerin der ausgebrannten Wohnung handeln dürfte.

Obduktion angeordnet

Allerdings waren die Verbrennungen so stark, dass für eine abschließende Identifizierung eine Obduktion angeordnet wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, die Polizei geht derzeit allerdings davon aus, dass es sich nicht um Fremdverschulden, sondern um einen Unfall gehandelt haben dürfte.