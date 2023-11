Massive Staus im Frühverkehr nach Lkw-Unfall auf Südosttangente

Es war genau die Zeit auf der Wiener Südosttangente (A23), zu der so etwas schon gar nicht geschehen sollte: Am Dienstag gegen 6 Uhr ist es auf Höhe Handelskai in Richtung Vösendorf zu einem Lkw-Unfall gekommen, der umfangreiche Staus nach sich zog. Laut ÖAMTC wurde ein Fahrstreifen gesperrt, die Verkehrskolonne reichte rasch bis zur Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) auf Höhe Hermann-Gebauer-Gasse zurück.

Der Zeitverlust betrug gegen 7.30 Uhr bereits über eine Stunde, so der ÖAMTC. Neben der Donauufer-Autobahn (A22) waren auch sämtliche Ausweichstrecken wie die Wagramer Straße, der Biberhaufenweg oder die Raffinerie Straße verstopft. Näheres zum Unfallhergang war bisher nicht bekannt.

