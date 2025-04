Maskierte überfielen Wiener Tankstelle und drohten mit Waffe

Zwei Maskierte haben in der Nacht auf Freitag einen Angestellten einer Tankstelle in der Linzer Straße im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus mit einer Schusswaffe bedroht und ihn genötigt, Bargeld auszuhändigen. Bei dem Überfall erbeuteten sie neben Geld auch Autobahnvignetten und flohen, teilte die Wiener Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Verletzt wurde niemand. Die Fahndung blieb bisher erfolglos, die Polizei nimmt Hinweise entgegen.