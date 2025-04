Brutaler Überfall von Mädchenbande in Wiener Park

Sechs weibliche Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren sollen Donnerstagabend zwei andere Mädchen in Wien geschlagen, getreten und ihnen ein Handy sowie einen Laptop geraubt haben. Alle Tatverdächtigen, außer der 13-Jährigen, befanden sich nach dem Vorfall in der Parkanlage "In der Krim" im Bezirk Döbling in Polizeigewahrsam, wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Die geraubten Gegenstände wurden noch am Tatort aufgefunden und sichergestellt.