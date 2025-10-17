Aktion: Noch bis Ende Oktober für armutsbetroffene Menschen häkeln
150 Menschen beteiligten sich am Freitag an einer Charity-Aktion und häkelten wärmende Stücke wie Hauben, Schals und Decken, die an Menschen in Not in Einrichtungen der Caritas weitergegeben werden.
Dabei waren Kinder einer „Superar“-Schulklasse, die kostenlos in musikalischer Bildung gefördert werden (der Verein Superar unterstützt Musik- und Tanzausbildung für Kinder, Anm.). Neben dem Häkeln sangen sie auch Lieder, schließlich hatten auch Bewohnerinnen und Bewohner eines Caritas-Pflegewohnhauses den Weg ins Carla Mittersteig (5., Mittersteig 10) gefunden.
„Wir häkeln heute nicht nur Hauben oder Schals – wir häkeln ein Stück Geborgenheit“, sagt Wiens Caritas-Direktor Klaus Schwertner. „Für viele armutsbetroffene Menschen ist es ein Zeichen, dass jemand an sie denkt.“
Hauben. Schals und Co abgeben
Wer zu Hause für armutsbetroffene Menschen häkeln will, kann fertige Stücke bis Ende Oktober in den Carla-Filialen (Mittersteig, Stephansplatz und Nord) sowie in der Caritas-Zentrale (19, Mooslackeng. 15-17) abgeben.
