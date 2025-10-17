Aktion: Noch bis Ende Oktober für armutsbetroffene Menschen häkeln

150 Menschen beteiligten sich am Freitag an einer Charity-Aktion und häkelten wärmende Stücke wie Hauben, Schals und Decken, die an Menschen in Not in Einrichtungen der Caritas weitergegeben werden.

Dabei waren Kinder einer „Superar“-Schulklasse, die kostenlos in musikalischer Bildung gefördert werden (der Verein Superar unterstützt Musik- und Tanzausbildung für Kinder, Anm.). Neben dem Häkeln sangen sie auch Lieder, schließlich hatten auch Bewohnerinnen und Bewohner eines Caritas-Pflegewohnhauses den Weg ins Carla Mittersteig (5., Mittersteig 10) gefunden.