Festnahme auf Mariahilfer Straße: Mann soll Passanten belästigt haben

Ein 37-Jähriger ist Freitagnachmittag in Wien festgenommen worden, nachdem er auf der Mariahilfer Straße Passantinnen und Passanten durch aggressives Verhalten verschreckt und belästigt haben soll.

Polizisten, die ihn anhalten wollten, habe der Ungar attackiert, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick am Samstag: "Zwei Polizisten wurden im Zuge der Festnahme verletzt, konnten ihren Dienst jedoch weiter fortsetzen. Der 37-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung."