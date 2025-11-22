Baumarkt-Diebstahl vereitelt: Verdächtiger mit Totschläger erwischt

In einem Baumarkt in Wien-Favoriten kam es am Donnerstagnachmittag zu einem mutmaßlichen Diebstahlsversuch. Zwei slowakische Staatsangehörige sollen versucht haben, Waren ohne Bezahlung aus dem Geschäft zu bringen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv bemerkte den Vorfall und alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten die Tatverdächtigen noch im Kassabereich antreffen und vorläufig festnehmen.

Verbotene Waffe sichergestellt

Bei der anschließenden Personendurchsuchung fanden die Polizisten bei dem 28-jährigen Verdächtigen einen Totschläger. Da es sich hierbei um eine nach dem Waffengesetz verbotene Waffe handelt, wurde diese von den Beamten sichergestellt. Der Fund verschärft die rechtliche Situation für den Mann, der sich nun nicht nur wegen des mutmaßlichen Diebstahlsversuchs verantworten muss.

Anzeige auf freiem Fuß

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Tatverdächtige nach ihrer vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie wurden jedoch wegen des Vorfalls angezeigt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des mutmaßlichen Ladendiebstahls sowie zum Waffendelikt dauern an. Für beide Personen gilt die Unschuldsvermutung.