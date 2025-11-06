Bezirksposse: Steg ohne Namen bleibt doch weiter unbenannt

Was sich reimt, ist gut. Das würde zwar Pumuckl sagen, im Gemeinderat ist das aber nicht mehrheitsfähig. Der Wiental-Steg , der Margareten und Mariahilf verbindet, wartet seit zehn Jahren darauf, einen Namen zu bekommen.

Nach vielen Streitigkeiten und langem Hin und Her, hat man sich in den Bezirken kürzlich auf „Amalie-Seidel-Steg“ geeinigt. Wie Meinbezirk aber nun berichtet, wurde die Entscheidung im Unterausschuss für Verkehrsflächenbenennung gekippt – und sogar einstimmig abgelehnt. Die Begründung: In Meidling gibt es bereits einen „Amalie-Seidel-Weg“ – und das sei schlicht zu ähnlich und könne zu Verwechslungen führen. In Margareten und Mariahilf zeigt man sich enttäuscht, dass dir Brücke nun nicht nach der Pionierin der österreichischen Frauenbewegung benannt wird. Die nächsten Vorschläge kommen bestimmt.