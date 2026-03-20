Bezirk will Alkoholverbot auf der Gumpendorfer Straße prüfen lassen

Anlass ist ein Beschluss der Bezirksvertretung Mariahilf: Rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße soll ein Alkoholverbot geprüft werden. Gegenüber der Station befindet sich das Suchthilfezentrum Jedmayer, in dessen Umgebung sich oft oft obdachlose und suchtkranke Menschen aufhalten.

Die ÖVP Mariahilf nutzte deshalb die letzte Sitzung, um mehrere Initiativen zur Entlastung des Grätzels einzubringen. Sämtliche Anträge wurden angenommen, heißt es in einer Aussendung der Partei.

Hintergrund sind die Beschwerden der Anwohner aus dem Jedmayer-Grätzel. Die neue Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ) betonte, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nun von der Stadt weiterverfolgt werden: „Die Beschlüsse gehen nun ihren ,behördlichen‘ Weg und werden von den zuständigen Stellen der Stadt weiter bearbeitet.“ Zugleich kündigt sie eine Einbindung der Bevölkerung an: Eine Anrainerversammlung soll stattfinden, sobald ein Maßnahmenpaket der Sucht- und Drogenkoordination vorliegt.

Keine statistische Auswertung

Seitens der Polizei heißt es, dass die Zuständigkeit klar geregelt sei: Die Verordnung eines Alkoholverbots obliege dem Magistrat. Grundsätzlich stehe die Polizei in Austausch mit den Bezirksvorstehungen. Konkrete Zahlen zu Anzeigen im Zusammenhang mit Alkohol (Lärmbelästigung, Verschmutzung) liegen nicht vor.

„Eine statistische Auswertung von Einsätzen im Zusammenhang mit Alkohol an Orten, an denen kein Alkoholverbot gilt, werde nicht geführt“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch von der Stadt wird an Lösungen gearbeitet. Im Bereich Gumpendorfer Straße werde es ein Maßnahmenpaket geben. Es werde gerade finalisiert, heißt es von der Stadt Wien.