Mann zog Waffe in Innenstadt-Lokal
Er besaß die Waffe legal. Über ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.
Ein 69-Jähriger hat am Dienstagvormittag in einem Lokal in der Wiener Innenstadt eine Faustfeuerwaffe gezogen, da er sich von zwei Männern bedroht fühlte. Der Österreicher hatte sich mit einem Geschäftspartner getroffen, als sich die Unbekannten einmischten und es zu einem handgreiflichen Streit kam, berichtete die Polizei.
Legal besessene Waffe
In weiterer Folge zog der Verdächtige seine geladene und legal besessene Waffe, die Kontrahenten flüchteten. Der 69-Jährige wurde angezeigt, Waffe und Waffenpass wurden sichergestellt sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, geführt.
