Mann zog Waffe in Innenstadt-Lokal

Ein 69-Jähriger hat am Dienstagvormittag in einem Lokal in der Wiener Innenstadt eine Faustfeuerwaffe gezogen, da er sich von zwei Männern bedroht fühlte. Der Österreicher hatte sich mit einem Geschäftspartner getroffen, als sich die Unbekannten einmischten und es zu einem handgreiflichen Streit kam, berichtete die Polizei.