Mann von "Schulden-Vermittler" in Wien gewürgt und bedroht

Ein 40-Jähriger soll am Sonntagabend in seiner Wohnung in Wien-Favoriten von einem Mann mit beiden Händen gewürgt und dann mit einem Küchenmesser bedroht worden sein. Hintergrund für die Tat waren offenbar Geldschulden einer Bekannten bei dem Opfer, bei denen der flüchtige Verdächtige "vermitteln" wollte, wie es am Montag in einer Aussendung der Polizei hieß.