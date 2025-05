Mann verletzte Kontrahenten in Wien mit Teppichmesser schwer

Mit einem Schwerverletzten hat eine Auseinandersetzung zweier Männer am Dienstagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus geendet. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam es zu dem Streit gegen 20.15 Uhr in der Schweglerstraße vor einem somalischen Vereinslokal. Ein 41-jähriger Staatsangehöriger des ostafrikanischen Landes griff dabei zu einem Teppichmesser und verletzte einen 39-jährigen Landsmann, der zunächst sogar in Lebensgefahr schwebte.